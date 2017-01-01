В Винницкой области расцвела долина желтых ирисов

Местные жители верят, что долина "чувствует" беду, и ее цветение – это хороший знак.

В селе Снитков Винницкой области расцвела уникальная долина ирисов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В долине растут только петушки болотные желтого цвета, находящихся на грани исчезновения. Красивый вид цветущей долины привлекает в село туристов, но местные жители наделяют место мистическими свойствами.

Говорят, что долина "чувствует" трудные для Украины времена. Так цветы не распустились во время голодомора, Второй мировой войны и в 2014 году, во время событий в Крыму и на Донбассе.

Местные жители пытались подсадить в долину ирисы других цветов, но они не прижились. Местное поверье гласит, что цветы появились от слез девушки, горевавшей по своему парню, которого на 25 лет забрали в армию.

Ранее были названы лучшие украинские города для туризма. Также сообщалось, что в Черногории введут штрафы за голый торс.

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