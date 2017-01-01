Где недорого отдохнуть летом 2019
До наступления лета осталось несколько дней, а значит уже сейчас стоит задуматься над тем, куда поехать отдыхать недорого. Особо популярен бюджетный пляжный отдых за границей.
Чтобы провести отпуск 2019 с экономией средств, туристы забронировали путевки заранее, один-четыре месяца назад. Но и непосредственно перед самым отпуском можно самостоятельно подыскать отличный вариант недорогого пляжного отдыха в Европе.
korrespondent.net расскажет о пяти самых популярных направлениях для бюджетного туризма 2019. В нашей подборке пять популярных летних туристических направлений: Турция, Албания, Болгария, Грузия, Кипр. Кроме пляжных развлечений, у каждой из стран богатая история, множество памятников архитектуры, а значит туристам скучать не придется.
Как спланировать отдых за границей: памятка туристу
Планируя недорогой отдых за границей, стоит заранее выбрать страну, определиться с датами, позаботиться об оформлении виз и страховок, забронировать билеты в обе стороны. Только после этого следует заняться поиском жилья, арендой автомобиля, планировать досуг.
Что надо знать тем, кто планирует отдохнуть летом за границей.
- Выгодно отдыхать большой компанией. Стоимость авиа билетов для группы людей будет ниже, чем на одного-двоих. В отелях также стоимость одно-двухместного номера иногда дороже четырехместного или семейного.
- Обычно дешевле обходится отдых по системе “все включено”, где в стоимость путевки входит еда, напитки, некоторые развлечения.
- Приобретая “горящий” тур, можно существенно сэкономить на отдыхе. Его стоимость иногда в два раза дешевле, но срок вылета минимальный, всего несколько дней.
- Выбирать туры можно через онлайн туроператоров, обычные турагентства либо через мобильные приложения.
- Чем длительнее отдых, тем дешевле он обойдется.
- Вылет из столичных аэропортов дешевле провинциальных за счет обилия авиаперевозчиков.
Турция
Турция / фото: Stasey Tour
Самое популярное за последнее десятилетие направление среди украинцев и туристов из постсоветских стран. Отдыхающих привлекает теплое море, песочное побережье, развитая инфраструктура и хороший сервис. Стоимость туров в Турцию в 2019 году повысилась на 20%. Рост цен связывают с повышением заработных плат.
Куда ехать. Туристам прежде всего стоит обратить внимание на Аланию (демократичные цены, большой выбор семейных отелей), Анталию (масса развлечений для молодежи), Мармарис (потрясающая природа), Белек (лучшие 5* отели в стране), Сиде, Фетхие (центр активного отдыха: параглайдинг, треккинг, дайвинг, рафтинг). В низкий сезон, например, в мае или октябре можно посетить Стамбул, Памуккале или Кападокию.
В качестве развлечений туристам предлагают экскурсии, сафари и рафтинг-туры. Детей можно свозить в аквапарк (Акваленд, Трою, Атлантис, Адаланд), дельфинарий или океанариум.
Когда ехать. К середине июня море прогревается, пик сезона - июль-август. С детьми в Турцию лучше ехать в июне-начале июля, а также в сентябре.
Цены. Пакетный тур на двоих по системе “все включено” в отель 4* обойдется минимум в 850 $ на 10 дней.
Болгария
Болгария / фото: Кирилловка
Как и Турция, привлекает теплым, неглубоким морем, песчаными пляжами, развитой инфраструктурой. В Болгарию можно добраться не только на самолете, но и наземным транспортом. В стране масса курортов, как и фешенебельных, так и недорогих, также сдаются отдыхающим апартаменты в жилых комплексах. Система “все включено” на болгарских курортах менее развита, чем на турецких.
Куда ехать. Самые популярные болгарские направления: Несебр, Солнечный Берег, Приморско, Золотые Пески, Албена, Обзор, Бургас. Тем, кто рассчитывает на all inclusive, стоит подыскать тур в Елените, Святом Власе, на Золотых песках и Солнечном берегу.
Если же туристы рассчитывают готовить еду самостоятельно, можно ехать в Созополь, курорт Святых Константина и Елены. В качестве развлечений туристам предлагают экскурсии, например в Варну. Здесь обязательно нужно посетить дельфинариум “Феста”, аквариум, центральный парк. В курортных зонах есть три аквапарка - в Несебре, Елените и Золотых песках.
Когда ехать. Черное море будет достаточно теплым к середине июня, но пик сезона выпадает на июль и август. Аналогично Турции, в Болгарию с детьми едут во второй половине июня-начале июля либо в бархатный сезон.
Цены. Стоимость проживания за двоих на 10 дней - от 250 евро, по системе “все включено” - от 500 евро. Стоимость тура - от 450 евро за 8 дней.
Албания
Албания / фото: TripMyDream
Балканская страна возле Адриатического и Ионического морей. Популярность албанских курортов растет из года в год, около 60% работоспособного населения трудится в туристической отрасли. Туристы будут в восторге от достопримечательностей Албании, ведь здесь сохранились объекты иллирийской, греческой, римской и Османской империи. Запоминается албанская кухня, богатая блюдами из рыбы и морепродуктов, местные десерты.
Куда ехать. Самые популярные туристические направления: Дуррес, Влера, Саранда, Ксамиль, Поградец. Любители тихого семейного отдыха могут отправиться в Дуррес, где широкие пляжи и мелкое море. С Дурреса удобно съездить на экскурсию в столицу Албании - Тирану. Влера находится на стыке двух морей, ее называют “албанской Ниццей”.
А вот Саранду считают “албанской Ривьерой”, именно здесь разместилисть комфортные отели, чистейшие пляжи, развитая инфраструктура. Саранда находится недалеко от границы с Грецией, отсюда можно отправиться на остров Корфу. А вот лучшие в Европе пляжи находятся в Ксамиле, туристы считают, что они не уступают багамским или сейшельским.
Когда ехать. Полноценный пляжный отдых - во второй половине июня-октябре.
Цены. Стоимость тура в высокий сезон - минимум 700 долларов на двоих за 8 дней.
Грузия
Грузия / фото: BitNovosti.com
Грузия - бывшая постсоветская республика, которая всегда славилась хорошими курортами на черноморском побережье. Грузинский климат уникален - сочетание йодистого морского и чистого горного воздуха. Пляжи - галечные, дно каменистое. Практически каждый грузинский курорт имеет развитую туристическую инфраструктуру.
Куда ехать. Самым популярным направлением для туристов в пляжный сезон считется Батуми. В городе много достопримечательностей, например, ботанический сад или Приморский бульвар с поющими фонтанами. Кроме Батуми известны курорты: Зеленый мыс, Квариати, Сарпи, Григорети, центр развлечения Аджарии - Гонио.
Квариати выбирают любители тусовок, а Сарпи понравится семьям с детьми. В Григорети едут за здоровьем. Только здесь уникальный магнитный песок, а сам городок расположен между сосновым лесом и Черным морем. Есть в Грузии и молодые курорты: Анаклиа и Чакви.
Когда ехать. Пляжный сезон - июль-октябрь.
Цены. Стоимость тура в высокий сезон - от $1200 на двоих за 10 дней в отель 4* с завтраками.
Кипр
Кипр / фото: google.com
Солнце на Кипре светит 320 дней в году, поэтому даже когда Украина покрыта снегом, здесь тепло и уютно. Кипр делится на две части, так в западной части удобнее отдыхать семьям с детьми, поскольку здесь туристов меньше, а значит - спокойнее. Большинство отелей предлагают систему питания полупансион и реже - “все включено”. В высокий сезон цены на отдых выше на 30-50%.
Куда ехать. Выбор курорта на Кипре зависит от того, на что направлен отпуск. Молодоженам можно провести отпуск на Пафосе, тусовщики оценят Айя-Напу с белоснежными песочными пляжами, хорошо развита инфраструктура Протараса, Ларнаки и Лимассола. Сервис в отелях 3* на Кипре мало уступает пятизвездочному.
Когда ехать. Полноценный пляжный отдых - во второй половине мая-октябре. В мае температура воды выше +20, пик сезона - июнь.
Цены. Стоимость недельного тура в высокий сезон - минимум 900 долларов на двоих.
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