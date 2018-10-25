Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Таиланде жестоко наказали пьяного россиянина - соцсети

Комментариев: 7
Турист из России обидел уличного трюкача.
Пользователи сети активно комментируют инцидент
Пользователи сети активно комментируют инцидент
скриншот из видео

Находясь на отдыхе в Тайланде российский турист в состоянии алкогольного опьянения хамски поступил с уличным артистом, выполнявшим трюки с мячом. Однако остаться безнаказанным ему не удалось.

Соответствующее видео “возмездия“ выложил в YouTube пользователь соцсети VLad Medved.

Читай также: МАУ отказалась возить пассажирку, избившую пассажиров на рейсе Барселона-Киев

Так, на ролике видно, как посреди многолюдной вечерней улицы парень показывал трюки с мячом. Но в это время мимо него проходил пьяный россиянин с бутылкой, вероятно, алкоголя. Он подошел к трюкачу, сбив его мяч, и подразнил бутылкой, кинув ее на землю и облив иностранца. Потом виновник инцидента просто стал уходить. Однако парень не растерялся, кинул в пьяного туриста мяч, а далее начал его бить.

Пользователи сети активно комментируют инцидент. Уточняется, что россиянина после инцидента забрала полиция в отделение.

Как сообщалось 16 мая, в итальянской гостинице россиян заставили есть отдельно.

Поделись:
Теги: турист, россиянин, драка, Тайланд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Миротворение    04.06.2019, 10:30
Оценка:  -1
Миротворение
Логично тогда в Украине избивать за вождение и аварии ,совершённые пьяными ваодителями,не дож идаясь полиции))
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 10:34
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
А на расии все ездят исключительно "трезвыми"?
timo1020    04.06.2019, 10:07
Оценка:  +1
timo1020
расеянушек там тайцы товчут каждый день безжалостно. Лично наблюдал, как полтораметровый таец одним ударом ломает челюсть скрепному возле гей-клуба, а после,, двумя краткими ударами разбивает ему всю физиономию, и юшка фонтаном с носа. Копы упаковали скрепного и все счастливы
PINKIPAU    04.06.2019, 10:06
Оценка:  +2
PINKIPAU
Мало еще дал русскому ублюдку.
KIBARG    04.06.2019, 10:04
Оценка:  +1
KIBARG
Хозяева мира, блин
Люблю_Украину    04.06.2019, 10:00
Оценка:  -4
Люблю_Украину
в тайланд и турцию путешествует особая прослойка нищих россиян-быдла. Отсюда и поведение. Обеспеченные россияне обита.т больше по мальдивах и прочим дорогим курортам без быдла. Когда уровень экономики Украины поднимется мы сможем наблюдать и наших граждан)
Кайдаш    04.06.2019, 09:58
Оценка:  0
Кайдаш
И шо на это имеет сказать местный ольгинский сброд?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь