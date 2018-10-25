В Таиланде жестоко наказали пьяного россиянина - соцсети

Турист из России обидел уличного трюкача.

Находясь на отдыхе в Тайланде российский турист в состоянии алкогольного опьянения хамски поступил с уличным артистом, выполнявшим трюки с мячом. Однако остаться безнаказанным ему не удалось.

Соответствующее видео “возмездия“ выложил в YouTube пользователь соцсети VLad Medved.

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Так, на ролике видно, как посреди многолюдной вечерней улицы парень показывал трюки с мячом. Но в это время мимо него проходил пьяный россиянин с бутылкой, вероятно, алкоголя. Он подошел к трюкачу, сбив его мяч, и подразнил бутылкой, кинув ее на землю и облив иностранца. Потом виновник инцидента просто стал уходить. Однако парень не растерялся, кинул в пьяного туриста мяч, а далее начал его бить.

Пользователи сети активно комментируют инцидент. Уточняется, что россиянина после инцидента забрала полиция в отделение.

Как сообщалось 16 мая, в итальянской гостинице россиян заставили есть отдельно.