В Китае прошли гонки "Ста драконов"

Гонка лодок-драконов включена в список нематериального культурного наследия региона.

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На реке Сяошуйхэ в уезде Даосянь провинции Хунань в Центральном Китае состоялись традиционные гонки на драконовых челнах, приуроченные к празднику Дуаньуцзе

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Побороться за первое место собрались 144 команды.

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Фестиваль лодок-драконов округа Дао имеет долгую историю: гонка лодок-драконов была включена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань в 2006 году.

Каждая лодка имеет другой цвет и представляет отдельную деревню.

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