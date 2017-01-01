В Китае прошли гонки "Ста драконов"
Гонка лодок-драконов включена в список нематериального культурного наследия региона.
В Китае прошли гонки "Ста драконов"
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В Китае прошли гонки "Ста драконов"
В соревновани приняли участие 144 команды
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На реке Сяошуйхэ в уезде Даосянь провинции Хунань в Центральном Китае состоялись традиционные гонки на драконовых челнах, приуроченные к празднику Дуаньуцзе
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Побороться за первое место собрались 144 команды.
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Фестиваль лодок-драконов округа Дао имеет долгую историю: гонка лодок-драконов была включена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань в 2006 году.
Каждая лодка имеет другой цвет и представляет отдельную деревню.
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