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В Китае прошли гонки "Ста драконов"

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Гонка лодок-драконов включена в список нематериального культурного наследия региона.
В Китае прошли гонки "Ста драконов"
© xinhuanet.com
Фото 1/11
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
  • В соревновани приняли участие 144 команды
В Китае прошли гонки "Ста драконов"
В соревновани приняли участие 144 команды
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На реке Сяошуйхэ в уезде Даосянь провинции Хунань в Центральном Китае состоялись традиционные гонки на драконовых челнах, приуроченные к празднику Дуаньуцзе

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Побороться за первое место собрались 144 команды.

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Фестиваль лодок-драконов округа Дао имеет долгую историю: гонка лодок-драконов была включена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань в 2006 году.

Каждая лодка имеет другой цвет и представляет отдельную деревню.

Как сообщалось 4 июня, ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре.

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Теги: Китай, лодка, гонки
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