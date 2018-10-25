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В Украине с началом сезона за 9 дней утонуло 8 детей

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С начала июня в Украине уже зафиксировано 8 утоплений детей.
Восемь детей утопилось за первую неделю июня
Восемь детей утопилось за первую неделю июня
depositphotos.com

Департамент коммуникации Национальной полиции Украины сообщил о том, что в июне на территории Украины произошло восемь фактов утопления детей, передает УНН. 

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"В мае произошло 12 фактов утопления детей, а в июне - уже восемь таких событий. Поэтому полиция призывает взрослых внимательно и ответственно относиться к отдыху детей у воды", - пишут правоохранители.

Полиция просит родителей и отдыхающих внимательно и ответственно относиться к отдыху детей у воды: 

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  • родителям и родным несовершеннолетних следует объяснять им правила поведения на воде, не отпускать детей далеко от себя, постоянно держать в поле зрения;
  • желательно выбирать для отдыха специально оборудованные места, избегать мест с необследованным дном, поскольку там могут оказаться опасные препятствия;
  • в случае подозрения на несчастный случай следует немедленно сообщить спасателям и полиции.

Ранее сообщалось, что на Гавайях акула убила отдыхающего. Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья.

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Теги: утопление, дети, пляжный сезон, пляжи, лето, купальный сезон
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