Потепление "по худшему сценарию" начнется с 2050 года – эксперты

Австралийский аналитики считают, что изменения климата начнут разрушать цивилизации уже с 2050 года.

Независимая аналитическая группа Breakthrough — National Centre for Climate Restoratio, работающая в Австралии, сообщила о том, что существуют высокие шансы на разрушение цивилизации уже начиная с 2050 года и призывают мир ко всеобщей мобилизации для борьбы с изменениями климата, передает Naked Science.

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Аналитическая группа состоит из крупных ученых, политиков и общественных деятелей, которые занимаются проблемами глобального изменения климата с 2014 года.

В новом докладе, посвященному прогнозам на ближнюю и среднюю перспективу, уточняется, что уже к 2050-му жизнь человечества круто переменится.

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри (Chris Barrie), активный защитник природы.

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По его мнению, изменения климата уже к 2050 году могут иметь "крайне серьезные последствия" для безопасности, которые не только весьма вероятны, но и трудно прогнозируемы, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

Крис Барри оценил, что продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3 °С, после чего изменения станут уже необратимы.

Он полагает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней — и государств, и привычного порядка международных отношений.

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Огромные массы людей будут вынуждены переселиться с мест, ставших необитаемыми, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет вовсе невозможным.

"Даже потепление на 2 °С будет означать переселение более чем миллиарда человек, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации", — пишет Крис Барри

Экс-адмирал считает, что единственным способом ослабить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества. Нечто вроде того, что происходило в годы Второй мировой войны, но сосредоточенное на снижении выбросов парниковых газов и восстановлении климата Земли.

Ранее сообщалось, что по данным Минэкологии, в Украине темпы потепление в полтора раза выше, чем в целом в мире. Страна бьет температурные рекорды, опережая другие государства.