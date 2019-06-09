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В Украине машина сбила велосипедиста на переходе: Кто прав - видео

Комментариев: 2
Видеоурок о том, как следует и не следует пересекать пешеходный переход с велосипедом.
Автомобиль сбил велосипедиста, который нарушал правила дорожной безопасности
Автомобиль сбил велосипедиста, который нарушал правила дорожной безопасности
depositphotos.com

Магнолия ТВ поделилась видео, в котором видно, как произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и машины, передает Типичный Киев. 

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После того, как прошли пешеходы, включая еще одного велосипедиста, который перевел велосипед в руках, машина, поворачивая с соседней улицы, сбила мужчину, который забыл о правилах ПДД и проехал переход на велосипеде.

Напоминаем, в правилах дорожного движения в Украине указано, что "велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход".

Ранее сообщалось, что появилось видео наезда "скорой" на велосипедистку. Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками и сбила девушку в наушниках на переходе.

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Теги: велосипедисты, велосипедист на пешеходном переходе, ПДД, ДТП
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Комментариев (2)
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mihail    09.06.2019, 15:40
Оценка:  +1
mihail
Идиот велосипедист не прав без вариантов...
ВАТА_FUCK    09.06.2019, 15:25
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Велосипедист на велике - не пешеход!
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