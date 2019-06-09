В Украине машина сбила велосипедиста на переходе: Кто прав - видео

Видеоурок о том, как следует и не следует пересекать пешеходный переход с велосипедом.

Магнолия ТВ поделилась видео, в котором видно, как произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и машины, передает Типичный Киев.

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После того, как прошли пешеходы, включая еще одного велосипедиста, который перевел велосипед в руках, машина, поворачивая с соседней улицы, сбила мужчину, который забыл о правилах ПДД и проехал переход на велосипеде.

Напоминаем, в правилах дорожного движения в Украине указано, что "велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход".

Ранее сообщалось, что появилось видео наезда "скорой" на велосипедистку. Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками и сбила девушку в наушниках на переходе.