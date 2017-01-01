Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Риме ввели новые ограничения для туристов

Комментариев: 0
Некоторые нарушения новых правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро и запрет на повторный въезд в город.
В Риме ввели новые правила и штрафы для туристов
В Риме ввели новые правила и штрафы для туристов

В Риме вступили в силу новые правила поведения для туристов. Об этом сообщает The Independent.

Местный городской совет внес некоторые обновления в правила поведения иностранных гостей. Так, теперь в Риме запрещено мужчинам ходить по улице с обнаженным торсом. Возле фонтана Треви нельзя есть пачкающую еду. Это правило будет действовать и возле некоторых других достопримечательностей.

В питьевых фонтанчиках можно будет только набирать воду в бутылки, но не прикасаться губами к струе. В столице Италии запретили вешать "любовные замки" на перила мостов, брать деньги за фотографии, рекламировать билеты, дающие привилегию попасть без очереди в музеи Ватикана и Колизей. По Испанской лестнице теперь нельзя передвигаться с чемоданом на колесах или коляской.

Сообщается, что некоторые нарушения обойдутся предупреждением, а за другие придется заплатить штраф до 450 евро. Также туристу, нарушившему правила поведения, могут запретить появляться в районе.

Мэр Рима Вирджиния Рагги отметила, что в городе всегда будут приветствовать туристов, но это не значит, что жители должны терпеть плохое поведение гостей и ущерб, нанесенный городу. Также женщина добавила, что будет обращаться в иностранные посольства с просьбой предоставить гражданам новые правила поведения в Риме.

Ранее в Риме запретили купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов. Также сообщалось, что в Черногории введут штрафы за голый торс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, туристы, правила, поведение, штрафы, Рим
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь