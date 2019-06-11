В США треснул стеклянный пол на высоте 442 метра

Стеклянный пол смотровой площадки находится на 103 этаже небоскреба. Подобный инцидент уже случался пять лет назад.

На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол обзорной площадки расположенной на высоте 442 метра. Об этом сообщает CBS.

Закаленное стекло треснуло под ногами туристки с двумя детьми. Женщина быстро покинула площадку и после этого никто не рискнул на нее зайти. Во время инцидента никто не пострадал.

Смотровая площадка находится на уровне 103 этажа небоскреба Уиллис-тауэр - самого высокого здания в Чикаго и второго по высоте в США.

Подобный инцидент уже происходил со стеклом смотровой площадки в мае 2014 года. Специалисты утверждают, что опасности для жизни в таком случае нет, поскольку лопалось не само стекло, а его защитное покрытие.

Ранее сообщалось, что новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами в первые же день после открытия. Также сообщалось, что ученым удалось сварить металл и стекло.

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