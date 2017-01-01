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Определены лучшие туристические направления года

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Португалия лидировала в целом ряде номинаций, включая Лучшее европейское направление для туристов.
Лиссабон назван Лучшим туристическим направлением Европы
Лиссабон назван Лучшим туристическим направлением Европы
Flickr/ pjfchad

Третий год подряд Португалия была признана Лучшим европейским направлением для путешественников по версии туристической премии World Travel Awards (WTA), известной как "Мировой туристический Оскар". Об этом пишет Portugal American Journal.

Торжественная церемония вручения World Travel Awards Europe 2019 состоялась во дворце Белмонд Рейд на острове Мадейра. Посетили это мероприятие сотни ведущих деятелей индустрии путешествий со всего континента.

Ведущим европейским пляжем назвали португальский регион Алгарве, а столицу страны Лиссабон признали Лучшим туристическим направлением Европы.

Санкт-Петербург (Россия) победил в номинации Лидирующее направление городского туризма в Европе.

Батуми в Грузии лидировал в номинации Ведущее направление для развивающегося туризма в Европе.

В номинации Ведущий курорт победил итальянский остров Сардиния.

Ранее сообщалось, что эксперты  онлайн-сервиса TripAdvisor назвали лучшие направления для туризма в 2019 году.

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Теги: туризм, премия, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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