Харьковчанин выгуливает на поводке утку

Доманего питамца зовут Зайка.

Мужчина рассказал, что подобрал птицу на одном из рынков Харькова

Житель харьковской многоэтажки завел себе уточку и выгуливает ее во дворе на поводке.

Об этом сообщила в соцсетях одна из горожанок, передает “Комментарии.UA.Харьков“.

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По ее словам, во время прогулки с детьми на Салтовке она встретила мужчину с уточкой. Он гулял с птицей на поводке прямо во дворе жилого дома. Мужчина рассказал, что уточку зовут Зайка. Он подобрал птицу на одном из рынков Харькова и обустроил для нее место на балконе. Теперь ежедневно выводит уточку на прогулку - прохожие часто останавливаются, рассматривают и расспрашивают.

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