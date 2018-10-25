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Американка провела медовый месяц в Доминикане и умерла

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Женщина скончалась спустя неделю после возвращения из поездки, проведя время в Пунта-Кане.

Американка Сьюзен Симоно скончалась спустя неделю после возвращения из медового месяца, который провела с мужем в Пунта-Кане в Доминиканской республике. Об этом пишет New York Post.

Умерла женщина при странных обстоятельствах. После вскрытия в ее легких обнаружили жидкость.

Она стала четвертой за последний месяц жертвой курорта. До этого по странным причинам скончались 43-летняя Миранды Шауп-Вернер, 63-летний Натаниэль Холмс и 49-летняя Синия Энн Дэй. У всех четверых в легких обнаружили жидкость.

"Я бы никогда не поехал туда, если бы знал, к чему это приведет", - отметил вдовец Сьюзен.

Ранее сообщалось, что эксперты составили список из десяти наиболее опасных направлений для туристов.

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Теги: смерть, Доминиканская республика, Молодожены
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Источник: korrespondent.net

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