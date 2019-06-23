На заместителя мэра Сум завели дело за оскорбление участников Киевпрайда

Максим Галицкий выразился, что хотел бы видеть представителей ЛГБТ в концлагерях.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области в Прокуратура Сумской Области Наталья Науменко написала на своей странице в Facebook о том, что из-за слов одного из заместителей Сумского городского главы Максима Галицкого, который заметил, что хотел бы видеть участников Марша равенства в концлагерях, начато уголовное производство.

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"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook высказал свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко.

Она отметила, что по "факту подобных высказываний начато уголовное производство".

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"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 года по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ НП в Сумской области", - отметила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что на Марше равенства полиция задержала 9 провокаторов - им грозит до 7 лет. Правонарушители готовили провокации, чтобы сорвать Марш равенства. Теперь им угрожает от 3 до 7 лет тюремного заключения.