ТОП самых странных и необычных костюмов на ЛГБТ-параде – фото
Киевпрайд проходил 23 июня в Киеве.
В воскресенье, 23 июня, прошел Марш равенства, в котором принимают участие не только люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и те, кто просто поддерживает такого рода проявление свободы.
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Множество участников пришли на парад в необычных и интересных костюмах. Журналисты Информатора поделились фото.
Среди участников были даже просто голые люди.
Ранее сообщалось, что Марш равенства посетили 8 тысяч человек. Полиция заявила, что обошлось без происшествий. Со стороны противников Марша были провокации, но обошлось без жертв среди участников шествия.