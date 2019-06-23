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ТОП самых странных и необычных костюмов на ЛГБТ-параде – фото

Комментариев: 2
Киевпрайд проходил 23 июня в Киеве.
Многие участники пришли на Марш равенства в интерсных костюмах
Многие участники пришли на Марш равенства в интерсных костюмах
instagram.com/echo.alkvus

В воскресенье, 23 июня, прошел Марш равенства, в котором принимают участие не только люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и те, кто просто поддерживает такого рода проявление свободы. 

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Множество участников пришли на парад в необычных и интересных костюмах. Журналисты Информатора поделились фото.

Среди участников были даже просто голые люди.

Ранее сообщалось, что Марш равенства посетили 8 тысяч человек. Полиция заявила, что обошлось без происшествий. Со стороны противников Марша были провокации, но обошлось без жертв среди участников шествия.

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Теги: Марш равенства, марш равенства в киеве, марш равенства 2019, права человека, ЛГБТ, ЛГБТКью, ЛГБТ-сообщество
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    23.06.2019, 16:02
Оценка:  0
SEMPENTY
какой ужас... сколько развелось педерастов...
Ляпис    23.06.2019, 15:47
Оценка:  +1
Ляпис
гребенный стыд
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