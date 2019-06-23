ТОП самых странных и необычных костюмов на ЛГБТ-параде – фото

Киевпрайд проходил 23 июня в Киеве.

Многие участники пришли на Марш равенства в интерсных костюмах instagram.com/echo.alkvus

В воскресенье, 23 июня, прошел Марш равенства, в котором принимают участие не только люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и те, кто просто поддерживает такого рода проявление свободы.

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Множество участников пришли на парад в необычных и интересных костюмах. Журналисты Информатора поделились фото.

Среди участников были даже просто голые люди.

Ранее сообщалось, что Марш равенства посетили 8 тысяч человек. Полиция заявила, что обошлось без происшествий. Со стороны противников Марша были провокации, но обошлось без жертв среди участников шествия.