Прибывшим туристам в грузинских аэропортах будут дарить вино

Всего планируют раздать 300 тысяч бутылок сухого вина сортового состава Саперави без консервантов.

В Грузии а аэропортах прибывшим туристам будут дарить вино VinePair

В грузинских аэропортах Кутаиси, Батуми и Тбилиси пройдет акция по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом сообщает Грузия online.

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Всего гостям раздадут 300 тысяч бутылок подарочного вина. Оно будет закупорено в специальных бутылках оливкового цвета и упаковке для транспортировки.

Акцию организовывает Национальная администрация туризма Грузии. Уже объявлен тендер на закупку вина. В нем смогут принять участие только те компании, которые работали на рынке на протяжении последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина.

Также сообщается, что дарить туристам будут сухое вино сортового состава Саперави 100% без консервантов. Поставки должны быть завершены не позднее 25 декабря 2019 года.

Это уже шестая аналогичная акция в Грузии. В последний раз ее проводили в декабре 2016 года.

Накануне миф о полезных свойствах вина опровергли. Частое потребление алкоголя увеличивает вероятность смерти.

