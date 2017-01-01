На Сумщине пройдет "рекордный средневековый" фестиваль

Юбилейное мероприятие может стать самым масштабным з авсю историю. Организаторы получили рекордное количество заявок.

В городе Тростянец Сумской области пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции Старая крепость. Об этом сообщает УНИАН.

Десятый фестиваль пройдет 29-30 июня на территории памятника архитектуры XVIII века - крепости Круглый двор. В 2019 году организаторы получили рекордное количество заявок от реконструкторов из Украины, Молдовы, Чехии, Израиля и Франции.

В рамках фестиваля пройдут рыцарские бои в различных номинациях. В 2019 году Старая крепость впервые получила международный статус турнира Buhurt Challenger в боях 5 на 5 среди мужчин и женщин. Это означает, что участники получат баллы в международном рейтинге.

Всего в шоу в рамках фестиваля выступят 552 участники. Там пройдут турнир лучников, поединки мастеров исторического фехтования, ярмарка ремесленников народных промыслов, костюмированные представления. Также запланированы тематические мастер-классы, фаер-шоу, выступления арт-театра.

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