Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Херсоном дельфин приплыл на людный пляж: Играл с отдыхающими

Комментариев: 0
Отдыхающие засняли нежданного гостя.
Купающимся отдыхающим удалось заснять дельфина
Купающимся отдыхающим удалось заснять дельфина
скриншот из видео

Читай также: Ученые расшифровали язык речных дельфинов

На одном из людных пляжей в Херсонской области произошел забавный случай. Здесь, недалеко из берега заметили дельфина. Его не смутили отдыхающие, которые купались в море.

Об этом речь идет в сюжете новостей ТСН, опубликованном в YouTube.

В момент, когда дельфин приплыл на пляж, там купалось немало людей. Отдыхающие засняли нежданного гостя. Он невозмутимо проплыл между людьми, вынырнул из воды, показав спину, и уплыл обратно подальше от берега. Появление дельфина на мели вызвало бурю эмоций у отдыхающих.

Как сообщалось 10 апреля, возле Севастополя массово погибли дельфины.

Поделись:
Теги: животные, дельфин, Херсон, море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь