Под Херсоном дельфин приплыл на людный пляж: Играл с отдыхающими

Отдыхающие засняли нежданного гостя.

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На одном из людных пляжей в Херсонской области произошел забавный случай. Здесь, недалеко из берега заметили дельфина. Его не смутили отдыхающие, которые купались в море.

Об этом речь идет в сюжете новостей ТСН, опубликованном в YouTube.

В момент, когда дельфин приплыл на пляж, там купалось немало людей. Отдыхающие засняли нежданного гостя. Он невозмутимо проплыл между людьми, вынырнул из воды, показав спину, и уплыл обратно подальше от берега. Появление дельфина на мели вызвало бурю эмоций у отдыхающих.

Как сообщалось 10 апреля, возле Севастополя массово погибли дельфины.