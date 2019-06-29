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Украинцев назвали самой сексуальной нацией

Комментариев: 29
Жители Украины обладают поразительной внешностью, неудивительно, что среди них столько моделей, говорится в исследовании.
Ольга Куриленко - известная актриса и модель, родившаяся в Украине
Ольга Куриленко - известная актриса и модель, родившаяся в Украине
Getty

Украинцы оказались самой сексуальной нацией по версии опроса, проведенного аналитическим онлайн-сервисом для путешественников Big Seven Travel. Рейтинг топ-50 опубликован на официальном сайте сервиса 28 июня.

Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову "сексуальные", чтобы они интерпретировали его сами.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей", - говорится в комментарии администраторов сервиса.

На втором месте оказались датчане, третьем - филиппинцы. В первую пятерку самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. 

Ранее президент Владимир Зеленский попал в скандал, назвав украинских женщин брендом.

В этом месяце популярный мужской глянец Maxim опубликовал рейтинг 100 самых желанных девушек мира в 2019 году. Лидировала Оливия Калпо - модель и обладательница престижного титула Мисс Вселенная-2012.

В топ-100 сексуальных женщин РФ вошли украинки

 

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Теги: рейтинг, туризм, туристы, украинцы, украинки, самые сексуальные
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (29)
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haarp    29.06.2019, 23:30
Оценка:  -1
haarp
ну так метисы мулаты всегда красивые- татары с турками там бегали 3 века , параллельно еще до этого половцы , печенеги, черные клобуки, аварцы, половцы все кто степи вокруг занимали , потом русские сотни лет с поляками , венграми , румынами , литовцами - ясень пень метисы красивые
haarp    29.06.2019, 23:31
Оценка:  0
haarp
за 1000 лет кто там свой след не оставил пересчитать.
haarp    29.06.2019, 23:33
Оценка:  0
haarp
азиатская красота смесь со славянской
haarp    29.06.2019, 23:35
Оценка:  0
haarp
только за 13 век татары 6 раз брали и уничтожали Киев
user10033    29.06.2019, 22:30
Оценка:  -3
user10033
таки да, сексуальные,
но с пояснением накосячили.
А суть то в том что нас все ипают.
nelci    29.06.2019, 22:17
Оценка:  -4
nelci
Нация тут не причем ,красивые и сексуальные только женская половина, остальные борются, а борцям не до сексу, весь запал у свисток иде.
FriendLoki    29.06.2019, 22:08
Оценка:  -6
FriendLoki
Несомненно!
Такой красивый гей-парад был...
Люблю_Украину    29.06.2019, 21:44
Оценка:  +3
Люблю_Украину
самые сексуальные, это точно, всю историю имеют все кто хочет)))
medved3558    29.06.2019, 21:14
Оценка:  -1
medved3558
во как слопатоеды сЦаря опричники завыли . Даже приятно )))))))))))))))))))
Детонатор    29.06.2019, 21:10
Оценка:  -5
Детонатор
эпический бред
haarp    29.06.2019, 21:04
Оценка:  -3
haarp
Япония смягчила визы для РФ , и отмену виз для 456 ВУЗов РФ
haarp    29.06.2019, 20:21
Оценка:  +2
haarp
ясень пень , онлайн сервис для туризма выдал такое , так по всему миру шлюхи из Украины , да и в саму Украину организуют секс туры
haarp    29.06.2019, 20:49
Оценка:  -3
haarp
ССЫЛАЮТСЯ НА КРАСОТУ Мила Кунис - что по моему не супер красавица
haarp    29.06.2019, 20:50
Оценка:  0
haarp
но с учетом что она еврейка то все нормально
Boxerogos    29.06.2019, 20:15
Оценка:  -5
Boxerogos
Кстати Ольга Куриленко не раз очень"лестно"отзывалась о нашей"охреНэньке".))))) ))))))))))
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