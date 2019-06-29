Украинцев назвали самой сексуальной нацией

Жители Украины обладают поразительной внешностью, неудивительно, что среди них столько моделей, говорится в исследовании.

Ольга Куриленко - известная актриса и модель, родившаяся в Украине Getty

Украинцы оказались самой сексуальной нацией по версии опроса, проведенного аналитическим онлайн-сервисом для путешественников Big Seven Travel. Рейтинг топ-50 опубликован на официальном сайте сервиса 28 июня.

Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову "сексуальные", чтобы они интерпретировали его сами.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей", - говорится в комментарии администраторов сервиса.

На втором месте оказались датчане, третьем - филиппинцы. В первую пятерку самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии.

Ранее президент Владимир Зеленский попал в скандал, назвав украинских женщин брендом.

В этом месяце популярный мужской глянец Maxim опубликовал рейтинг 100 самых желанных девушек мира в 2019 году. Лидировала Оливия Калпо - модель и обладательница престижного титула Мисс Вселенная-2012.

В топ-100 сексуальных женщин РФ вошли украинки

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