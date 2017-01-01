Туристы определили опаснейшие страны

В перечень наиболее неблагоприятных направлений в мире вошли Сирия, Афганистан и Сомали.

Туристы России определили наиболее опасные страны для путешествий. В перечень вошли те страны, на территории которых продолжаются военные конфликты. Об этом пишет Biletix.

В частности, в рейтинге лидирует Сирия, за которую проголосовали 25 процентов опрошенных.

Также включены Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия и Судан.

Замыкают ТОП-10 самых неблагоприятных направлений Египет и Индия, которые тоже признаны опасными для путешественников.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2019 году по версии World Travel Awards.

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