Британский турист погиб при попытке сделать селфи

Двое молодых людей пытались сделать снимки в популярном месте курорта, однако попытка закончилась для одного фатально.

Британский мужчина умер, а второй получил серьезные ранения после того, как они вместе упали с высоты свыше 12 метров во время съемки селфи в популярном месте на Коста-Бланке в Испании. Об этом пишет Joe.

Молодые люди в возрасте около 20 лет пыталась сфотографироваться рядом с лестницей, ведущей к пляжу Пунта Прима, недалеко от города Торревьеха.

Оба туриста упали на хижину спасателя. Один из них умер на месте происшествия. Другой пострадавший был доставлен вертолетом в больницу Аликанте, и его травмы характеризуются как тяжелые.

Третий мужчина, который был с ними в компании, не получил физических ранений, но был доставлен в больницу Торревьехи после тяжелой панической атаки.

Ранее сообщалось, что турист умер во время киносеанса хоррора. Инцидент произошел в одном из кинотеатров Таиланда.

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