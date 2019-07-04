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Британский турист погиб при попытке сделать селфи

Комментариев: 1
Двое молодых людей пытались сделать снимки в популярном месте курорта, однако попытка закончилась для одного фатально.
Мужчины пытались сделать селфи на фоне популярного места курорта
Мужчины пытались сделать селфи на фоне популярного места курорта
Solarpix
Британский мужчина умер, а второй получил серьезные ранения после того, как они вместе упали с высоты свыше 12 метров во время съемки селфи в популярном месте на Коста-Бланке в Испании. Об этом пишет Joe.
 
Молодые люди в возрасте около 20 лет пыталась сфотографироваться рядом с лестницей, ведущей к пляжу Пунта Прима, недалеко от города Торревьеха.
 
Оба туриста упали на хижину спасателя. Один из них умер на месте происшествия. Другой пострадавший был доставлен вертолетом в больницу Аликанте, и его травмы характеризуются как тяжелые.
 
Третий мужчина, который был с ними в компании, не получил физических ранений, но был доставлен в больницу Торревьехи после тяжелой панической атаки.

Ранее сообщалось, что турист умер во время киносеанса хоррора. Инцидент произошел в одном из кинотеатров Таиланда.

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Теги: Испания, туристы, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    04.07.2019, 13:08
Оценка:  0
atos
Называется сейчас, сделать снимок "Дарвина")))))
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