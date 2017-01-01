Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции ищут жителей на "райский остров"

Комментариев: 0
На Андикитире постоянно проживает 24 человека. Остров занимает 20 квадратных километров и расположен в Ионической море.
Власти Греции ищут постоянных жителей для "райского" острова
Власти Греции ищут постоянных жителей для "райского" острова
Shutterstock

Власти Греции объявили "официальные поиски" постоянных жителей на один из своих островов. Об этом сообщает Daily Mail.

Остров Андикитира располагается в Ионическом море и имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша находится между островами Китира и Крит. Постоянно там проживает всего 24 человека, большинство из которых старики. Летом на остров приезжает еще несколько десятков людей.

Греческие власти ищут молодых людей, которые "не испугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строителя и пекаря. Также сообщается, что на Андикитире мало магазинов и нет банкоматов, но за два часа на пароме можно добраться до Крита, а за 45 минут на самолете - до Афин.

Кандидатам придется пройти тщательный отбор. Предпочтение отдают гражданам Греции, но "выиграть" может любой желающий.

Ранее сообщалось, что в Грузии нашли замену российским туристам. Также Корреспондент писал о том, что туристы определили опаснейшие страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курьезы, Греция, туристы, острова, жители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь