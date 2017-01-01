Первый готовый номер уже забронировали более 70 человек. Владелец необычного отеля решил начать строительство восемь лет назад.

В Дании на острове Ютландия открыли первый номер отеля Lovtag на верхушках деревьев. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Идея построить отель на деревьях пришла в голову владельцу места Расмусу Либеку когда его отец пожаловался, что не может больше зарабатывать на продукции из древесины.

На данный момент завершен пока только один номер отеля, но его забронировали уже более 70 человек. В номере есть водопровод, электричество, туалет и ванная, а комнаты оборудованы дизайнерской мебелью.

Cмотрите фотогалерею: В Дании открыли первый отельный номер на дереве

Строительство номера обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон (200 тысяч евро).

Ранее был назван лучший в мире отель в аэропорту. Также сообщалось о том, что в Греции ищут жителей на "райский остров".

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