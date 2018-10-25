Названы самые дорогие и дешевые страны для жизни

Украина оказалась на 120 месте из 136 стран. Похожий показатель у Уганды, Непала и Казахстана.

Украина она из самых дешевых стран для жизни numbeo.com

Опубликован рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для проживания. Его составил портал Numbeo.

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Показатель состоит из нескольких пунктов: цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения.

Так самыми дорогими для проживания в 2019 году признаны Каймановы острова, дальше идут Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. Самыми дорогими городами признаны швейцарские Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и

Берн, норвежские Ставангер, Осло, Тронхейм и Берген, а также Нью-Йорк.

Самыми “дешевыми“ странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан. Украина заняла 120 строчку рейтинга из 136 стран. Похожий уровень Уганда, Непал, Алжир, Колумбия и Казахстан.

Ранее эксперты назвали лучшую страну для жизни эмигрантов. Также сообщалось, что Украина покинула топ-20 стран с высокой инфляцией.