Эксперты назвали улицу с самым крутым спуском

Улица в Уэльсе была названа самой крутой в мире после организованной местными жителями кампании.

В Великобритании улица Гарлех города Гвинедд была удостоена звания рекордсмена и внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Эта улица обладает самым крутым спуском - степень наклона здесь составляет 37,45 градуса. Об этом пишет The Telegraph.

До этого подобное звание носила улица Baldwin Street в городе Данедин в Новой Зеландии. Крутость спуска этой улицы составляет 35 градусов.

Для местных жителей-британцев особенность улицы Гарлех создает дополнительные сложности и добавляет физической нагрузки. Большинство из них живут в низине холма, в то время, как на вершине расположены почта и аптека.

Сообщается также, что необходимыми условиями для улицы-рекордсмена было наличие дорожного покрытия и зданий рядом с проезжей частью. К тому же, сама улица должна быть артерией города.

Ранее сообщалось, что эксперты вычислили города, которые являются лидерами по дороговизне.

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