В Испании блогеры искупались в токсичном озере и попали в больницу

Нескольких человек госпитализировали с кожной сыпью и проблемами с желудком. Оказалось, что озеро на самом деле - опасный заброшенный рудник.

Несколько начинающих Instagram-блогеров попали в больницу после купания в токсичном озере в Испании. Об этом сообщает Euronews.

Людей госпитализированы с кожной сыпью и расстройством желудка после купания в озере Монте-Неме в городе Галисия. Оно расположено на севере Испании и его прозывают "испанскими Мальдивами".

На самом деле водоем является затопленным с 1980 годов вольфрамовым рудником. Купание в них может быть опасным для здоровья.

В Испании шесть таких водоемов, но только некоторые не пересыхают летом. Экологи требуют от местных властей ограничить вход на территорию водоемов.

Ранее сообщалось, что в Анталии за два месяца умерли 13 украинцев.Также Корреспондент писал о том, что туриста парализовало после посещения аквапарка.

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