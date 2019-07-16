В Испании блогеры искупались в токсичном озере и попали в больницу
Несколько начинающих Instagram-блогеров попали в больницу после купания в токсичном озере в Испании. Об этом сообщает Euronews.
Людей госпитализированы с кожной сыпью и расстройством желудка после купания в озере Монте-Неме в городе Галисия. Оно расположено на севере Испании и его прозывают "испанскими Мальдивами".
На самом деле водоем является затопленным с 1980 годов вольфрамовым рудником. Купание в них может быть опасным для здоровья.
В Испании шесть таких водоемов, но только некоторые не пересыхают летом. Экологи требуют от местных властей ограничить вход на территорию водоемов.
Ранее сообщалось, что в Анталии за два месяца умерли 13 украинцев.Также Корреспондент писал о том, что туриста парализовало после посещения аквапарка.
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