На горе под Львовом нашли 5000-летнюю амфору Трипольской культуры - фото

Место находки теперь считается крайней западной точкой трипольской культуры.

Археолог Дмитрий Вертелецкий рассказал о том, что группа археологов нашли на горе Жупан в окрестностях Винников возле Львова предметы быта трипольской культуры: фрагмент амфоры и другой посуды, а также орудия труда, передает Zaxid.net.

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Отмечается, что возраст найденных предметов превышает 5000 лет, а место находки можно считать крайней западной точкой трипольской культуры.

"Сохранились лишь фрагменты амфоры. Однако они достаточно хорошо сохранившиеся, поэтому, думаю, сможем восстановить ее. На этих фрагментах орнаменты, присущие исключительно трипольской культуре.

Также здесь есть фрагменты другой посуды и орудия труда. Это все еще нуждается в камеральной обработке и детальном изучение. Находки, которые мы здесь обнаружили, это ориентировочно 3200-3000 гг. до нашей эры", - рассказал Вертелецкий.

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Археолог уточнил, что после обработки фрагменты амфоры выставят в экспозиции местного краеведческого музея.

"Эта находка очень важна и доказывает, что трипольцы жили и на территории Львовской области. Сейчас это крайняя западная точка трипольской культуры", - добавил археолог.

Раскопки проводят совместно археологи Института украиноведения им. Крипьякевича и Жешувского университета, а также представители Винникивского музея.

Ранее сообщалось, что в центре Чернигова нашли древние артефакты. Во время работ по перекладке тротуара были обнаружены останки и предметы быта времен Киевской Руси.