Украинец впервые в истории совершил кругосветное путешествие

Путешествие продолжалась 280 дней.

Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах

В воскресенье, 21 июля, в Украину вернулся Артемий Сурин - путешественник, бренд-посол Украины, который впервые в истории совершил кругосветное путешествие.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Путешествие под названием “Big Circle“ началась 15 октября 2018 и продолжалась рекордные 280 дней. Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: он побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним авиаперелетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 000 км сушей, реками, морями и океанами.

Отметим, Артемий Сурин рассказал подробности своего путешествия, представил фото-видео карту движения, и поделился впечатлениями о его аресте за обвинения в шпионаже и тюремном заключении в Исламской Республике Иран.

Как сообщалось 8 июля, украинского путешественника арестовали в Иране.