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Украинец впервые в истории совершил кругосветное путешествие

Комментариев: 4
Путешествие продолжалась 280 дней.
Украинец впервые в истории совершил кругосветное путешествие
© dpsu.gov.ua
Фото 1/6
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
  • Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
Украинец впервые в истории совершил кругосветное путешествие
Артемий Сурин побывал на всех шести континентах, в 40 странах
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В воскресенье, 21 июля, в Украину вернулся Артемий Сурин - путешественник, бренд-посол Украины, который впервые в истории совершил кругосветное путешествие.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Путешествие под названием “Big Circle“ началась 15 октября 2018 и продолжалась рекордные 280 дней. Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: он побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним авиаперелетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 000 км сушей, реками, морями и океанами.

Отметим, Артемий Сурин рассказал подробности своего путешествия, представил фото-видео карту движения, и поделился впечатлениями о его аресте за обвинения в шпионаже и тюремном заключении в Исламской Республике Иран.

Как сообщалось 8 июля, украинского путешественника арестовали в Иране.

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Теги: украинец, кругосветное путешествие, путешественник
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Комментариев (4)
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Nikolas_Adver    22.07.2019, 13:47
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
мда... другие страны сделали это еще 200 лет назад.... а как же бандерлогия проспала? и море выкопали, и потомство всей планете дали, а всю историю просидели в огороде, жoпу было лень оторвать....
h_a_a_r_p    22.07.2019, 13:09
Оценка:  0
h_a_a_r_p
100000 км пешком - за 280 дней - а хули , вышивата это полный pиздец - или журнашлюхи заpиздились
h_a_a_r_p    22.07.2019, 13:11
Оценка:  0
h_a_a_r_p
357 км пешком в день
h_a_a_r_p    22.07.2019, 13:03
Оценка:  0
h_a_a_r_p
пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним авиаперелетом., - по океанам тоже пешком шел - очередной бред журналюг
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