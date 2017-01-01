Эксперты назвали самые равнодушные авиалинии

На вершине антирейтинга оказались компании British Airways и Ryanair. На них пассажиры жаловались больше всего.

Британская ассоциация потребителей Which? назвала авиакомпании, которые наиболее равнодушны к жалобам пассажиров. Лидировали в антирейтинге British Airways и Ryanair. Об этом пишет Your Money.

Отмечается, что 2,5 тысячи пассажиров приняли участие в опросе, на основе которого был составлен рейтинг. Людей попросили оценить качество работы персонала и отзывчивость при решении проблем.

В итоге 44 процента респондентов были недовольны работой авиалиний. Причем больше всего недовольства высказали в адрес British Airways - 75 процентов опрошенных пассажиров остались ни с чем после отмены или переноса рейса.

Второе место рейтинга занимает Ryanair (63 процента недовольных пассажиров), а на третье — EasyJet (49 процентов).

При этом наиболее отзывчивыми назвали авиакомпании Norwegian Air и Jet2. В 92 процентах случаев клиенты остались довольны сервисом.

Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших в мире авиакомпаний и аэропортов.

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