Названы излюбленные туристические направления богачей

Самыми популярными за последний год среди состоятельных людей оказались острова в Карибском море.

Эксперты назвали самые популярные маршруты для частных самолетов. Лидирующее место среди них занимают острова в Карибском море, о чем говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank и WingX. Об этом пишет LiveMint.

В 2018 году именно на острова в Карибском море было выполнено 30 тысяч рейсов частных самолетов. Это на 10 процентов больше, нежели ранее.

Среди других популярных направлений оказались Багамские острова, Пуэрто-Рико, а также Каймановы острова. Кроме того, обладатели частных самолетов из Азиатско-Тихоокеанского региона чаще всего отдают предпочтение Филиппинам, Мальдивам и Бали.

Представитель консалтинговой компании называл частные самолеты "путем наименьшего сопротивления".

"Если вы можете это себе позволить и опробовать, после этого вы уже не захотите назад", - отметил он.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые опасные направления для одиноких женщин-туристок.

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