Туристический промо-ролик Киева стал хитом

В ролике собака породы корги рассказывает зрителям о городе, убежав от хозяина. Видео создано на английском языке.

Рекламно-туристический ролик о Киеве с собакой породы корги в главной роли стал хитом сети. Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.

В промо рассказывается история собаки корги по кличке Лойд, которая убегает от хозяина, когда тот помогает туристам. Животное гуляет по городу и рассказывает зрителям о Киеве пока его ищет хозяин. При этом собака разговаривает на английском языке.

В конце ролика Лойда находят полицейские и возвращают хозяину. Авторы ролика в комментарии к нему написали, что в их команде появился талантливый актер - собака Лойд, которая знает Киев не хуже людей.

За несколько дней ролик собрал больше 26 тысяч просмотров и много положительных комментариев.

Ранее сообщалось, что в США умерла самая умная в мире собака. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые опасные для женщин-туристок страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet