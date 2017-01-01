“Отцы - теоретики“: Продюсер Иракли Макацария пообщался с участниками Babyphotostars и дал советы будущим папам

В рамках спецпроекта ведущего глянца о детской моде в Украине Podium Kids успешные мужчины, пока что не имеющие собственных детей, примерили роли отцов. “Отцы - теоретики“, дав волю фантазии, поделились размышлениями о том, как, вероятней всего, подобные перемены отразятся на их жизни.

Макацария мастеркласс 0:00 / 00:47

Один из героев - продюсер Иракли Макацария также посетил встречу с участниками продюсерского центра Babyphotostars. Отвечая на вопросы, интересующие детей и их родителей, Иракли дал уникальные советы и рекомендации по поводу того, как достичь успеха.

1. Поделитесь вашими личными наблюдениями, размышлениями на тему, как отцовство влияет на жизнь мужчины?

- Радикально влияет на человека. Самые главные изменения в жизни мужчины, когда он становиться отцом. По наблюдениям за своими друзьями - это трансформация полная. Многие мои друзья, по которым я бы никогда не мог сказать, что они семейные люди, после рождения детей, все свободное время посвящают семье, домашним делам, бытовыми вопросами. Я это очень хорошо понимаю, так как у меня семь крестников. Когда я с ними, время незаметно пролетает. Полный восторг для меня.

2. Какой главный вопрос должен задать себе мужчина, прежде чем стать отцом?

- Готов ли он стать отцом. Это особая ответственность, ни с чем не сравнима. Дети - это продолжение тебя, твоего имени. Наш смысл жизни.

3. А вы на данном этапе готовы к отцовству?

- Я давно уже готов.

4. Ваше самое главное достижение на сегодняшний день?

- Люди, которые меня окружают. А уже после мои карьерные успехи.

5. В детстве у вас проявлялся интерес к актерскому мастерству, в какой момент вы осознали что пойдете по творческому пути?

- Я всегда был энергичным, веселым ребенком, любил танцевать, петь у меня не получалось, а вот к актерству меня всегда тянуло. Я участвовал в школьных кружках, театральных постановках...

6. Как вы считаете, чем дети, которые творчески развиваются с раннего возраста отличаются от других детей?

- Я считаю, что каждый ребенок уникален по своему. Важно, чтобы родители могли талант вовремя рассмотреть. Понять сильные стороны и обязательно развивать ребенка. Всего должно быть в меру. Малыш должен получать удовольствие от творческого процесса и видеть результат своих усилий.

7. Ваши рекомендации на пути к творческому становлению и к успеху?

- Чтобы достичь успеха нужно верить в себя, не бояться быть непохожим на других. В школе, садике в коллективе с другими детьми, многие комплексуют, они могут себя воспринимать не такими, как другие дети. Общество, должно внушать ребенку, что он уникум и имеет право быть таким, какой он есть. Ребенок должен развиваться, верить в себя, даже если кто-то в него не верит. Важно вселить в него мотивацию, энергию, чтобы он никогда не сдавался, шел к поставленной цели и не останавливался на достигнутом. Когда человек поверит в себя, он достигнет абсолютно всего.