Фотограф заснял удар молнии по горе

Молния угодила в антенны, установленные на вершине.

Фотограф Серхио Монтафар сделал уникальный снимок момента, когда молния ударила в вершину вулкана Агуа в Гватемале. По данным портала Space.com, мощный разряд угодил в две антенны связи, установленные на самой верхушке кратера — на высоте 3761 метр.

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Комментируя фото потрясающего светового шоу, специалисты NASA объяснили причины возникновения молний: электрические заряды образуются в результате столкновения частиц внутри облаков. По данным агентства, во всём мире каждую минуту ударяет около шести тысяч мощных молний.

Напомним, ранее сообщалось, что молния убила женщину во время забега в Альпах.