Крупнейшее озеро в Турции стало розовым

По словам экологов, розовый цвет воды — временное явление.

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Второе по величине озеро в Турции Туз (Tuz Gölü, буквально “Соленое озеро“) изменило свой цвет с голубого на розовый.

Об этом сообщает CNN Turk.

Изменение цвета воды произошло из-за водорослей и бактерий, живущих в озере.

Озеро Туз известно туристам как место, где гнездится большая популяция фламинго. Оно достаточно мелкое.

По словам экологов, розовый цвет воды — временное явление, связанное с погодными условиями (повышением температуры и активностью солнца). В таких условиях водоросли вырабатывают бета-каротин, чтобы “защитить“ себя.

Нормальный цвет воды вернется, когда начнется сезон дождей или снизится температура воздуха.

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Озеро Туз наполняет тектоническую впадину на центральном плато Турции. Летом из-за испарения оно теряет большую часть своей воды, а на пересохшем дне образуется слой соли средней толщиной 30 см. Зимой соль вновь растворяется в пресной воде, которую озеро получает в виде осадков и стока с окрестных земель.

В 2001 году озеро Туз вместе с прилегающими степями было объявлено особо охраняемой территорией.

Стоит отметить, что в Херсонской области Украины в районе Кинбурнской косы есть уникальные озера, для которых розовой цвет является природным и постоянным. При этом воздух ароматный и целебный.

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Там в воде водятся полезные микро-водоросли, которые выделяют особое вещество, чтобы выжить в соленой воде. В частности, на границе с оккупированным Крымом расположено целебное Лемурийское озеро, вода и грязь которого по своим свойствам не имеют аналогов в Европе и соотносимы по свойствам с составом Мертвого моря, располагающимся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.

В украинском Лемурийском озере также невозможно утонуть из-за огромного содержания соли – до 300 граммов на литр. Но главное в другом – озеро целебное, оно лечит кожу и суставы. Вода в таких озёрах насыщена разными полезными элементами, которые благотворно влияют на человеческий организм.

Как сообщалось в марте, в Австралии одно из озер стало розовым.

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