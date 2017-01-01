Названа самое жуткое туристическое место в мире

Остров кукол в Мехико прослыл устрашающем местом из-за легенды о смерти девушки и тысяч жутких кукол.

Специалисты назвали самую жуткую туристическую достопримечательность в мире. Об этом сообщает The Sun.

Ею признан Остров кукол недалеко от мексиканского Мехико. По лег

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енде, священник Хулиан Сантана Баррера живший на острове, как то услышал крик девушки. Когда мужчина прибежал на звук, ее уже не было, а в воде плавала кукла.

Священник повесил игрушку на дерево в память о погибшей. Вплоть до своей смерти в 2001 году Баррера утверждал, что находил в воде кукол. Он вешал их на деревья, чтобы успокоить призрак утонувшей девушки, до сих пор блуждающий по острову.

Кроме священника на острове больше никто не жил, поэтому доказать или опровергнуть его историю никто не может. Туристы начали массово приезжать на остров, усеянный тысячами кукол, несмотря на его мрачность.

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