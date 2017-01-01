Уход за кошкой после стерилизации: особенности питания

Чем кормить кошку после стерилизации. Рекомендации специалиста.

Стерилизованные, кастрированные кошки, коты первое время нуждаются в особом уходе. Если операция прошла без осложнений, животные быстро восстанавливаются, уже через неделю возвращаются к обычному режиму. Но во избежание негативных последствий для здоровья необходимо пересмотреть рацион.

Уход за кошкой первые 5 дней после стерилизации

До снятия швов живот закрывают бандажом. Пока не восстановится процесс моргания, нужно закапывать глаза. Терморегуляция нарушается, на подстилку подкладывают грелку, укрывают животное. Отмечается дезориентация, нарушение координации движений, возможно неконтролируемое мочеиспускание, рвота. Поэтому за питомцем нужно постоянно наблюдать, укладывать на полу, чтоб не упал, держать в маленькой непроходной комнате, обеспечить покой. Может понадобиться укол обезболивающего.

Читай также: Распространенные заболевания у собак На второй день продолжать наблюдения, согревать кошку. Должен восстановиться стул, лоток нужно ставить поближе. На третий день апатия и вялость проходят, кот просит есть. Нужно измерить температуру, при повышенных показателях обратиться к специалисту, возможно, требуется антибиотикотерапия. При отсутствии стула дают мягкие слабительные. На четвертый день питомец самостоятельно ест, пьет, налаживаются регулярные мочеиспускания и стул. Если мочеиспускание отсутствует и его не удается стимулировать легким массажем живота, медикаментами (1/5 таблетки Но-шпы или пару капель настойки валерианы на чайную ложку воды), показана установка катетера. На пятый день кошку можно выпускать гулять по дому, допустимы небольшие прыжки, начинается рубцевание швов. Чем кормить кошку после стерилизации Первые сутки после операции кота не кормят, поят из пипетки или шприца. На второй день ставят рядом миску с водой, дают нежирную легкоусвояемую еду (кефир, постный куриный бульон, влажный корм), 1/3 от обычной порции. Объем порций постепенно увеличивают, жидкую пищу заменяют полужидкой, мягкой. Отказ от еды на протяжении 2-3 дней – нормальное явление, если кошка пьет и отсутствуют другие тревожные симптомы. С 5 дня возможен переход на привычное питание, но придется внести коррективы: сократить калорийность и уменьшить объем порций на 25% для профилактики ожирения (животное становится малоподвижным, обмен веществ замедляется);

свести к минимуму содержание соли, фосфора, магния, кальция для снижения риска мочекаменной болезни. Если кот на натуральном питании, рыбу (источник фосфора) и кисломолочные продукты (источник кальция) необходимо исключить из рациона. Сбалансировать его с учетом снизившейся потребности в калориях, минералах сложно. Поэтому ветеринарные врачи на вопрос, чем кормить кошку после стерилизации, рекомендуют перевести ее на специализированный корм. Следует помнить о повышенной потребности в жидкости. Лучшие корма для стерилизованных котов Низкокалорийные корма для кастрированных и стерилизованных котов присутствуют в ассортименте большинства производителей. Рассмотрим лучшие продукты. Optimeal, сухой корм “Индейка и овес“, калорийность на 100 г 372,7 ккал, влажный “С индейкой и куриным филе“, 81,8 ккал. Сбалансированный минеральный состав позволяет поддерживать оптимальный pH мочи, предупредить образование кристаллов. L-карнитин способствует активному расщеплению жиров. Комплекс целебных растений, натуральных пребиотиков укрепляет иммунитет. Специализированный корм Optimeal, по отзывам ветеринаров, снижает риск развития МКБ и ожирения. В его состав входит свежее мясо, которое содержит больше ценных питательных веществ, чем сухое.

Brit Care Missy for Sterilised, сухой корм с курицей и рисом, содержит свежее и сухое мясо курицы, сухое мясо индейки. Калорийность 375 ккал/100 г. Повышенное содержание клетчатки активизирует перистальтику, экстракт юкки способствует пищеварению, добавка облепихи благоприятно влияет на здоровье мочевыделительной системы.

1st Choice Sterilized, сухой корм на основе курицы, 376 ккал/100 г. Пониженное содержание магния обеспечивает pH-контроль, L-карнитин и экстракт подсолнечного масла – контроль веса. Беззерновая формула подходит для животных с непереносимостью глютена. Стерилизованным кошкам необходим особый рацион

Подобрать натуральные продукты с пониженным содержанием жиров, углеводов, опасных для мочевыделительной системы стерилизованных животных минералов непросто. Лучше доверить здоровье своего питомца специалистам, которые разрабатывают готовые корма. О корме Optimeal отзывы одобрительные, он изготавливается из натуральных ингредиентов с полезными добавками, сбалансирован. Немаловажно, что в линейке для стерилизованных котов наряду с сухим представлен влажный корм. Эти продукты идеально соответствуют особым потребностям животных после стерилизации.