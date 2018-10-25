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Появился рейтинг самых безопасных городов мира

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Сразу два японских города вошли в тройку лидеров, и все в топ-3 оказались из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Названы самые безопасные города мира
Названы самые безопасные города мира
lmbd.ru

Британская компания Economist Intelligence Unit опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных городов мира. Об этом сообщается на странице организации.

Лидерскую позицию заняло Токио, за ним в рейтинге расположился Сингапур, затем еще один японский город Осака.

В рейтинге оказались 60 крупных городов мира, которые оценивались по 57 показателям. Среди них цифровая безопасность, здравоохранение, безопасная инфраструктура и личная безопасность.

Также в десятку вошли Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. При этом города Азиатско-Тихоокеанского региона показали высочайшие показатели в безопасной инфраструктуре, здравоохранении и личной безопасности.

Цифровая безопасность на высоком уровне в городах Северной Америки: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас, Нью-Йорк и Торонто.

В конце рейтинга оказались Янгон в Мьянме, венесуэльский Каракас и нигерийский Лагос.

Ранее сообщалось, что Борисполь удержал лидерство в европейском рейтинге аэропортов. Также Корреспондент писал о том, что украинка попала в ТОП-5 женщин-предпринимателей по версии ООН.

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Теги: рейтинг, туризм, города, безопасность, Токио, уровень жизни
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Источник: korrespondent.net

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