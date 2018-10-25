Появился рейтинг самых безопасных городов мира

Сразу два японских города вошли в тройку лидеров, и все в топ-3 оказались из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Британская компания Economist Intelligence Unit опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных городов мира. Об этом сообщается на странице организации.

Лидерскую позицию заняло Токио, за ним в рейтинге расположился Сингапур, затем еще один японский город Осака.

В рейтинге оказались 60 крупных городов мира, которые оценивались по 57 показателям. Среди них цифровая безопасность, здравоохранение, безопасная инфраструктура и личная безопасность.

Также в десятку вошли Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. При этом города Азиатско-Тихоокеанского региона показали высочайшие показатели в безопасной инфраструктуре, здравоохранении и личной безопасности.

Цифровая безопасность на высоком уровне в городах Северной Америки: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас, Нью-Йорк и Торонто.

В конце рейтинга оказались Янгон в Мьянме, венесуэльский Каракас и нигерийский Лагос.

Ранее сообщалось, что Борисполь удержал лидерство в европейском рейтинге аэропортов. Также Корреспондент писал о том, что украинка попала в ТОП-5 женщин-предпринимателей по версии ООН.

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