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На похоронах диджея поклонники вскрыли гроб и раздели труп

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Они искали татуировки на теле покойного, чтобы убедиться, что это не двойник.
Похороны диджея
Похороны диджея
EPA/UPG

В Кот-д'Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана, известного под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, ворвались на закрытые похороны и вскрыли его гроб. Об инциденте сообщает France 24.

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Звезда шоу-бизнеса Кот-д'Ивуара был влиятельной фигурой в стране. 33-летний музыкант погиб в аварии 12 августа, и на стадионе в городе Абиджан для его фанатов было организовано публичное прощание на стадионе. Однако им этого показалось недостаточно и они ворвались на закрытые похороны для близких музыканта на кладбище.

Люди вскрыли гроб, начали раздевать и переворачивать труп. На теле они искали татуировки Хуана. Полицейским пришлось разгонять фанатов слезоточивым газом.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции двое с шампуром и ножом напали на толпу.

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Теги: диджей, похороны, видео, Африка
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Комментариев (1)
П    01.09.2019, 17:10
Оценка:  0
П
Надеюсь, нашли,что искали.
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