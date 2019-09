На похоронах диджея поклонники вскрыли гроб и раздели труп

В Кот-д'Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана, известного под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, ворвались на закрытые похороны и вскрыли его гроб. Об инциденте сообщает France 24.

Звезда шоу-бизнеса Кот-д'Ивуара был влиятельной фигурой в стране. 33-летний музыкант погиб в аварии 12 августа, и на стадионе в городе Абиджан для его фанатов было организовано публичное прощание на стадионе. Однако им этого показалось недостаточно и они ворвались на закрытые похороны для близких музыканта на кладбище.

Люди вскрыли гроб, начали раздевать и переворачивать труп. На теле они искали татуировки Хуана. Полицейским пришлось разгонять фанатов слезоточивым газом.

So some overzealous fans of the late DJ Arafat disrupted his burial to confirm if it was trully him that was buried or his clone 😱😱🙆🏾🤦🤦 pic.twitter.com/xqgwrkoVKT