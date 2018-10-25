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ПЦУ сделала заявление о "запрете" венчания в високосный год

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2020 год будет високосным.
В ПЦУ объяснили суеверие
В ПЦУ объяснили суеверие
pravoslavie.ru

В Православной церкви Украины объяснили, можно ли венчаться в 2020 году, который будет високосным.

Об этом сообщается на официальной странице ПЦУ в Facebook.

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“2020 год из-за определенных законов физики и астрономии будет иметь один календарный день больше, чем три предыдущих года, и поэтому его называют високосным. Однако, к Таинству брака, церковным канонам и веры в целом эта календарная особенность не имеет никакого отношения. Поэтому, наделять високосный год некими “мистическими, волшебными“ свойствами - это суеверие, и те, кто считает такой год «неудачным» для любых дел и начинаний, в том числе, для заключения брака - очень ошибаются“, - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что “никаких запретов на венчание в 2020-м Церковью не налагается, и венчание будет совершаться в обычном порядке, за исключением периода постов и дней, когда венчания не совершаются“.

Как сообщалось, в Украине 18.08.2018 поженилось рекордное количество пар.

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Теги: високосный год, ПЦУ, венчание, церковь
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