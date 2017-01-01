Названа самая безопасная страна для туристов
Финляндия признана самой безопасной для туристов страной. На втором и третьем местах оказались Исландия и Оман.
Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов. Об этом говорится в докладе The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленном на Всемирном экономическом форуме (WEF).
Рейтинг туристической конкурентоспособности был составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.
В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.
В первую десятку попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Названы самые опасные для женщин-туристок страны
Напомним, ранее Финляндия возглавила рейтинг самых "хороших" стран мира The Good Country Index.
Названы самые опасные для женщин-туристок страны
Напомним, ранее Финляндия возглавила рейтинг самых "хороших" стран мира The Good Country Index.
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