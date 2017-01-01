Названа самая безопасная страна для туристов

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной. На втором и третьем местах оказались Исландия и Оман.



Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов. Об этом говорится в докладе The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленном на Всемирном экономическом форуме (WEF).



Рейтинг туристической конкурентоспособности был составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.

В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.

В первую десятку попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

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