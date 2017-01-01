Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа самая безопасная страна для туристов

Комментариев: 0
Финляндия признана самой безопасной для туристов страной. На втором и третьем местах оказались Исландия и Оман.
Хельсинки летом
Хельсинки летом
AOP

Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов. Об этом говорится в докладе The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленном на Всемирном экономическом форуме (WEF).
 
Рейтинг туристической конкурентоспособности был составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.
 
В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.
 
В первую десятку попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
 
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Названы самые опасные для женщин-туристок страны

Напомним, ранее Финляндия возглавила рейтинг самых "хороших" стран мира The Good Country Index.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, туризм, Финляндия, безопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь