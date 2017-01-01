Школьная форма не имеет педагогической ценности - образовательный омбудсмен

Как одеваться в школу – личное дело ребенка и его семьи.

Недопуск ребенка в школу из-за одежды — это нарушение его права на образование. В такой ситуации родители вправе обратиться в местное управление образования и правоохранительные органы. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью Радио Свобода.

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По его словам, любые предписания школьных уставов относительно формы одежды не имеют юридической силы. Педагогической ценности в школьной форме он также не видит:

У меня огромный опыт работы в образовании, и во всех учебных заведениях, которыми я руководил, нигде не было формы, и принципиально, и по факту. Я не видел ни одного ребенка, который был бы одет так, что было бы стыдно, - говорит образовательный омбудсмен.

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