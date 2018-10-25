Украинские полярники провели акцию за права животных

Участники экспедиции в Антарктиде впервые в истории провели марш за права животных.

В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.

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Мероприятие состоялось 15 сентября на станции «Академик Вернадский» в рамках «Всеукраинского марша за животных — 2019», который организовывает движение Uanimals. Об этом сообщается на Facebook-странице UAnimals.

Из-за разницы во времени марш на станции “Академик Вернадский” решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях. “Животные – не ресурс!” – написали полярники на плакатах.

“Уже в 12:00 марш пройдет в 24 городах Украины. В Киеве собираемся в парке Шевченко“, - сообщается на странице Uanimals.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отправит в Антарктиду крупную экспедицию.