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Украинские полярники провели акцию за права животных

Комментариев: 1
Участники экспедиции в Антарктиде впервые в истории провели марш за права животных.
Акция в Антарктиде
Акция в Антарктиде
facebook.com/UAnimals.official

В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.

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Мероприятие состоялось 15 сентября на станции «Академик Вернадский» в рамках «Всеукраинского марша за животных — 2019», который организовывает движение Uanimals. Об этом сообщается на Facebook-странице UAnimals.

Из-за разницы во времени марш на станции “Академик Вернадский” решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях. “Животные – не ресурс!” – написали полярники на плакатах.

“Уже в 12:00 марш пройдет в 24 городах Украины. В Киеве собираемся в парке Шевченко“, - сообщается на странице Uanimals.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отправит в Антарктиду крупную экспедицию.

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Теги: животные, Антарктида
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Комментариев (1)
fkrfyfan    15.09.2019, 11:38
Оценка:  +1
fkrfyfan
А чем им ещё там заниматься-то, с инструментом из одного термометра
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