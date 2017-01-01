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Американка проглотила обручальное кольцо в кошмарном сне

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Так она пыталась спасти его от грабителей.
Кольцо вернули женщине
Кольцо вернули женщине
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В Сан-Диего женщина съела обручальное кольцо с бриллиантом, спасая его от преступников. Это необычная история становится ещё необычнее, если учесть, что грабителей 29-летняя Дженна Эванс встретила в кошмарном сне.

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Как сообщает Mirror, Дженна уснула в скоростном поезде. Тут ей и приснился кошмар с ограблением. Чтобы спасти дорогое украшение, женщина засунула его в рот, но сделала рефлекторный глоток и проглотила кольцо.

Утром она поняла, что произошло, и отправилась к медикам. В больнице женщине сделали рентген, после чего вызвали гастроэнтеролога, который и вытащил украшение. На странице в Фейсбуке Дженна поблагодарила людей за поддержу, отметив, что многие поделились с ней смешными историями.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как правильно выспаться на выходных.

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Теги: кольцо, кошмар, сон
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