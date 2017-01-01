США могут задействовать свои нефтяные резервы

Такая ситуация возможна из-за атаки на объекты Саудовской Аравии.

Нефтяные вышки в США могут расконсервировать pixabay.com

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американское Министерство энергетики готово задействовать свои нефтяные резервы в случае необходимости после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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"Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти", — отметила она.

Вместе с этим она добавила, что Белый дом придерживается высказанной ранее госсекретарем США Майком Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Напомним, ранее Иран назвал цели для ударов в случае войны с США.