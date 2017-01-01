Из отпуска вызвали: По Белой Церкви гулял Дед Мороз в тапочках
В Белой Церкви 14 сентября на камеру мобильного телефона сняли настоящего Деда Мороза в тапочках.
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\Фотографию неизвестный пользователь разместил на просторах известной социальной сети.
Странный мужчина был в практически полной экипировке известного новогоднего персонажа Деда Мороза. Он был одет в красном тулупе, колпаке и почему-то в пляжных тапочках. Образ добила накладная белая борода.
Деда Мороза в начале осени заметили многие жители Белой Церкви. Мужчина не комментировал странный выбор одежды.
Это только Белая Церковь может на свой день города отозвать из отпуска самого Деда Мороза, - пишут пользователи соцсетей.
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Напомним, украинские полярники провели акцию за права животных. В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.
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