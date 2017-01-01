Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из отпуска вызвали: По Белой Церкви гулял Дед Мороз в тапочках

Комментариев: 0
Странного мужчину сняли на мобильный телефон прохожие.
В Белой Церкви гулял Дед Мороз
В Белой Церкви гулял Дед Мороз
соцсети

В Белой Церкви 14 сентября на камеру мобильного телефона сняли настоящего Деда Мороза в тапочках.

Читай также: Американка проглотила обручальное кольцо в кошмарном сне

\Фотографию неизвестный пользователь разместил на просторах известной социальной сети.

Странный мужчина был в практически полной экипировке известного новогоднего персонажа Деда Мороза. Он был одет в красном тулупе, колпаке и почему-то в пляжных тапочках. Образ добила накладная белая борода.

Деда Мороза в начале осени заметили многие жители Белой Церкви. Мужчина не комментировал странный выбор одежды.

Это только Белая Церковь может на свой день города отозвать из отпуска самого Деда Мороза, - пишут пользователи соцсетей.

Читай также: Новый год удался: ТОП-5 драк Дедов Морозов

Напомним, украинские полярники провели акцию за права животных. В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дед Мороз, осень, конфуз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь