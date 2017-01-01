Из отпуска вызвали: По Белой Церкви гулял Дед Мороз в тапочках

Странного мужчину сняли на мобильный телефон прохожие.

В Белой Церкви 14 сентября на камеру мобильного телефона сняли настоящего Деда Мороза в тапочках.

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\Фотографию неизвестный пользователь разместил на просторах известной социальной сети.

Странный мужчина был в практически полной экипировке известного новогоднего персонажа Деда Мороза. Он был одет в красном тулупе, колпаке и почему-то в пляжных тапочках. Образ добила накладная белая борода.

Деда Мороза в начале осени заметили многие жители Белой Церкви. Мужчина не комментировал странный выбор одежды.

Это только Белая Церковь может на свой день города отозвать из отпуска самого Деда Мороза, - пишут пользователи соцсетей.

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