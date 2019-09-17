Американцы разрабатывают космический отель

Развлекательная станция будет вращаться вокруг Земли. Ее планируют запустить уже в 2025 году.

Американские ученые разрабатывают космическую развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Космический отель будет предназначен для отдыха. В нем будут размещаться капсулы для туристов.

Сам космический отель будет иметь форму диска. По его окружности гости смогут посетить капсулы и сыграть в баскетбол, попрыгать на батуте или заняться скалолазанием. Также в отеле разместят комнаты отдыха, кинотеатры, бары и рестораны.

Планируется, что еженедельно отель сможет принимать сотни туристов. А сам проект запустят уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что на МКС с трудом удалось включить робота Федора. Также Корреспондент писал о том, что астрономы зафиксировали космические сигналы неизвестного происхождения.

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