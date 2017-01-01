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По улицам Харькова гулял слон

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Животное заметили возле детского садика.
По Харькову гулял слон
По Харькову гулял слон
скриншот из видео

По улицам Харькова среди белого дня прогуливался огромный слон. Местные жители сняли на видео животное возле детского сада №253. Детское учреждение находится рядом с городским цирком. 

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Ролик опубликовали в соцсети в одном из городских пабликов.

Слон вел себя спокойно. На видео видно, что он хоботом собирал траву.

Обычный денек возле 253-го садика. Слон вышел потусить вместе с прохожими, - написал автор видео.

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В то же время, администрация городского цирка опровергла информацию о том, что слон сбежал самостоятельно. По их версии слона выгуливали сотрудники цирка во внутреннем дворе. Именно в это время он как раз “принимал солнечные ванны”, а горожане засняли прогулку животного на видео.

Напомним, во Франции по городу гуляла черная пантера. Полиция оцепила территорию вокруг дома, по крыше которого гуляло животное.

 

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Теги: слон, Харьков, прогулка, животное
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