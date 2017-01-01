По улицам Харькова гулял слон

Животное заметили возле детского садика.

По улицам Харькова среди белого дня прогуливался огромный слон. Местные жители сняли на видео животное возле детского сада №253. Детское учреждение находится рядом с городским цирком.

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Ролик опубликовали в соцсети в одном из городских пабликов.

Слон вел себя спокойно. На видео видно, что он хоботом собирал траву.

Обычный денек возле 253-го садика. Слон вышел потусить вместе с прохожими, - написал автор видео.

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В то же время, администрация городского цирка опровергла информацию о том, что слон сбежал самостоятельно. По их версии слона выгуливали сотрудники цирка во внутреннем дворе. Именно в это время он как раз “принимал солнечные ванны”, а горожане засняли прогулку животного на видео.

Напомним, во Франции по городу гуляла черная пантера. Полиция оцепила территорию вокруг дома, по крыше которого гуляло животное.

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