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"Укртелеком" больше не будет подключать к проводному радио

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В компании говорят, что Интернет и цифровое ТВ окончательно похоронили морально и технически устаревшие радиоточки.
В Украине Фейсбук окончательно победил радиоточку
В Украине Фейсбук окончательно победил радиоточку
wikipedia.org

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Крупнейший в Украине телекоммуникационный оператор “Укртелеком“ с 2020 года прекращает принимать заявки на подключение проводного радио. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

Ежемесячно от услуги отказываются более десяти тысяч абонентов. “Укртелеком“ продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению, - говорится в сообщении.

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В “Укртелекоме“ прямо указывают на то, что каналы связи и технологии получения информации прошлого века неизбежно проигрывают в конкуренции с современным цифровым вещанием и интернет-СМИ. Это и является причиной отсутствия спроса на новые радиоточки. В настоящее время услугой проводного вещания в Украине пользуется всего около 350 тысяч абонентов, - говорят в компании.

Несмотря на прекращение приема заявок от новых абонентов, в “Укртелекоме“ уверяют, что существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Напомним, со следующего года кабельное ТВ существенно подорожает.

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Теги: радио, Укртелеком, телекоммуникации
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