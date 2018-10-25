В Белом доме на журналиста упала мышь
С потолка Белого дома в зале для пресс-конференций на журналиста телеканала NBC Питера Александра упала мышь. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"И о других новостях: мышь буквально упала с потолка Белого дома и приземлилась на мои колени", - написал он.
Другие журналисты поддержали его пост, прикрепив в комментариях фото и видео инцидента. По ним можно сделать вывод о реакции журналистов на курьез: кто-то убежал, кто-то принялся охотиться за грызуном, кто-то остался на месте и спокойно работал. Один из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил импровизированную табличку на дверь пресс-зала.
Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp— Jabin Botsford (@jabinbotsford) 1 октября 2019 г.
Отметим, твит Питера Александра получил более 4,5 тысяч ретвитов и вызвал бурное веселье у комментаторов.
Напомним, ранее в США случился курьез с членом палаты представителей Джейми Андраде. Тот рассуждал на остановке возле Чикагского транзитного управления о проблеме порчи имущества голубиным пометом. В этот момент над ним пролетал голубь и сделал то, о чем говорил член палаты представителей.
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