В Белом доме на журналиста упала мышь

Грызун упал на колени представителю телеканала NBC с потолка зала для пресс-конференций. Его коллеги по-разному восприняли курьез.

С потолка Белого дома в зале для пресс-конференций на журналиста телеканала NBC Питера Александра упала мышь. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"И о других новостях: мышь буквально упала с потолка Белого дома и приземлилась на мои колени", - написал он.

Другие журналисты поддержали его пост, прикрепив в комментариях фото и видео инцидента. По ним можно сделать вывод о реакции журналистов на курьез: кто-то убежал, кто-то принялся охотиться за грызуном, кто-то остался на месте и спокойно работал. Один из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил импровизированную табличку на дверь пресс-зала.

Отметим, твит Питера Александра получил более 4,5 тысяч ретвитов и вызвал бурное веселье у комментаторов.

Напомним, ранее в США случился курьез с членом палаты представителей Джейми Андраде. Тот рассуждал на остановке возле Чикагского транзитного управления о проблеме порчи имущества голубиным пометом. В этот момент над ним пролетал голубь и сделал то, о чем говорил член палаты представителей.

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