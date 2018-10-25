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В Белом доме на журналиста упала мышь

Комментариев: 1
Грызун упал на колени представителю телеканала NBC с потолка зала для пресс-конференций. Его коллеги по-разному восприняли курьез.
Журналисты устроили охоту на грызуна
Журналисты устроили охоту на грызуна
twitter.com/steveholland

С потолка Белого дома в зале для пресс-конференций на журналиста телеканала NBC Питера Александра упала мышь. Об этом он сообщил в своем Twitter.  

"И о других новостях: мышь буквально упала с потолка Белого дома и приземлилась на мои колени", - написал он.

Другие журналисты поддержали его пост, прикрепив в комментариях фото и видео инцидента. По ним можно сделать вывод о реакции журналистов на курьез: кто-то убежал, кто-то принялся охотиться за грызуном, кто-то остался на месте и спокойно работал. Один из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил импровизированную табличку на дверь пресс-зала.

 

Отметим, твит Питера Александра получил более 4,5 тысяч ретвитов и вызвал бурное веселье у комментаторов.

Напомним, ранее в США случился курьез с членом палаты представителей Джейми Андраде. Тот рассуждал на остановке возле Чикагского транзитного управления о проблеме порчи имущества голубиным пометом. В этот момент над ним пролетал голубь и сделал то, о чем говорил член палаты представителей.

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Теги: курьезы, Белый Дом, мышь, курьез, журналист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    02.10.2019, 15:44
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну вот,даже в Белом доме есть мыши, а вы удивляетесь что у нас в вагонах клопы.
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