На Apple подали в суд за "доведение до гомосексуализма"

Россиянин требует миллион рублей компенсации. Иск к рассмотрению принял Пресненский районный суд Москвы.

В Москве местный житель подал в суд иск на компанию Apple, обвинив ее в "доведении до гомосексуализма" и потребовав выплатить миллион рублей компенсации за "нравственные страдания и душевный вред". Об этом в среду, 2 октября, сообщает Лента.ru со ссылкой на радиостанцию Говорит Москва.

Иск к рассмотрению принял Пресненский районный суд Москвы.

Согласно материалам дела, оказавшимся в распоряжении журналистов, заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами, после чего летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском "Don’t blame until you do that", которое он перевел как "Не осуждай, не попробовав".

"Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения", - сообщил москвич в исковом заявлении, обвиняя Apple в том, что это именно она "подтолкнула его к гомосексуализму".

По словам истца, после этого он "погряз в интимной близости" и начал встречаться с мужчиной, в результате чего его жизнь изменилась в худшую сторону, и теперь он "не может выбраться назад" и не знает, как рассказать обо всем родителям.

Напомним, ранее в Китае Apple обвинили в нарушении закона при производстве iPhone.

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