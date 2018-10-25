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Бабушка катается по Запорожью на гироскутере: Соцсети в восторге

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67-летняя украинка дала интервью.
Пенсионерка рада, что освоила технологическую новинку
Пенсионерка рада, что освоила технологическую новинку
Скриншот из видео

Пенсионерка из Запорожья научилась ездить на гироскутере и использует его для поездок по магазинам и в аптеки.

Соответствующее видео опубликовал в Youtube пользователь Миша Потапенко.

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На видео пенсионерка на популярном средстве передвижения проезжает мимо прилавков с медом. Автор видео также взял у нее короткое интервью.

Как выяснилось, женщине – 67 лет. Кататься на гироскутере ее научил сын. Она успешно использует гироскутер уже полтора года.

Хотя, по словам пенсионерки, катание далось ей нелегко, гироскутер – необходимая вещь в хозяйстве. Она говорит, что не просто катается, а гироскутер необходим ей для дел, так как помогает сэкономить время.

Как сообщалось 12 февраля, под Львовом пенсионерка установила рекорд - села на шпагат в 93 года.

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Теги: пенсионерка, гироскутер, Запорожье
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